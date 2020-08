Sora (FR) – Tamponi Drive-Through, Mollicone: ” Sora ancora una volta esclusa.”

Cassino e Frosinone si, Sora no. È questo il quadro che emerge dalla nota diffusa dall’ Asl ieri, e con la quale si invitava la popolazione ad effettuare i tamponi Drive-Trough, se di ritorno dalle vacanze, che siano esse nazionali o estere. A porre l’ accento sulla vicenda, è l’ esponente sorano di Fratelli d’Italia, Mollicone Roberto, che tramite una nota stampa dichiara: ” Ancora una volta, il nostro ospedale viene escluso, dalla lista degli ospedali ciociari, in cui sarà possibile effettuare i tamponi Drive-Trough. Un dispetto fatto a centinaia di cittadini, che se vorranno effettuare l’ esame, dovranno recarsi a Frosinone oppure a Cassino. Ora dove è finita quella classe politica che tanto dice di amare il nostro ospedale? Dove sono finite le barricate degli anni passati, innalzate soprattutto in campagna elettorale? Qui ci troviamo sempre più spesso a parlare di quanto viene negato alla nostra sanità, piuttosto che compiacerci su quello che ci viene dato. Il nostro ospedale risulta essere tra gli ultimi a livello di considerazione, questo anche e soprattutto perché non siamo rappresentati istituzionalmente da politici di spessore. Avere un Vicepresidente della Commissione Sanità eletto in Regione Lazio, e vedersi sempre emarginati, la dice lunga sull’ operato politico di chi ci rappresenta.

