Sora (FR) – Tamponi Drive, Mollicone (FdI): “Buona la soluzione palazzetto per i drive. Ascoltate le nostre istanze.”

A quanto pare, nei prossimi giorni, la struttura adibita all’ esecuzione dei tamponi drive, sarà allestita presso il parcheggio del PalaPolsinelli, e questa soluzione sembra trovare il benestare di tutti. A dimostrare il proprio compiacimento, vi è l’ esponente sorano di Fratelli d’Italia, Mollicone Roberto, che per primo aveva denunciato le criticità legate al servizio drive, lamentando problematiche legate soprattutto alle condizioni in cui vengono fatti lavorare medici ed infermieri addetti al servizio. Trovo la soluzione PalaPolsinelli molto funzionale, dichiara Mollicone. Una location che, grazie alla presenza di una struttura fissa, come appunto il palazzetto, permetterebbe agli operatori di svolgere il proprio servizio nel migliore dei modi. A quanto pare la nostra segnalazione, diffusa anche da diverse agenzie di stampa che ci hanno dato la possibilità di diffondere questa problematica, ha dato i suoi frutti, e sembra che le nostre istanze siano state accolte. Ci era stato promesso, continua Mollicone, che nel giro di qualche giorno si sarebbe trovata una soluzione idonea, e così sembra essere stato. Ringraziamo pertanto l’ Asl, ed il Comune di Sora per essersi impegnati a mantenere in funzione un servizio importantissimo come quello dei tamponi drive, per il quale proprio noi ci eravamo battuti tanto nei mesi scorsi.

Comunicato stampa

Correlati