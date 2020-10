Sora (FR) – Successo del convegno Sviluppo & Territorio dell’Associazione Adesso Tocca a Noi

L’associazione Adessotoccaanoi in esito al convegno Sviluppo & Territorio -prima tappa di un percorso esplorativo per la crescita del comprensorio – non può non essere soddisfatta dei contenuti e della partecipazione manifestatasi. Sempre convinti che il confronto di idee anche diverse rappresenti il presupposto principale per un miglioramento sociale sostenibile, intende recepire compiutamente ogni più concreto suggerimento espresso dai vari interlocutori presenti. L’evento dunque ha rappresentato la base di partenza per un impegno sempre più costante laddove i modelli analizzati possano giungere quanto prima ad una fattiva realizzazione mediante progetti efficaci e produttivi per le imprese ed i cittadini del nostro territorio. La condivisione delle prerogative emerse dal convegno è inoltre stimolo per accrescere la conoscenza delle criticità e per sviluppare nuove soluzioni anche con l’ausilio di tutte le professionalità oggi interessate a migliorare questa terra. Dei contenuti e del supporto partecipativo l’associazione ringrazia vivamente il sindaco di Sora arch. Roberto De Donatis, il vicepresidente di Federlazio (Dott. Polito), il Consigliere Regionale On.le Loreto Marcelli, il Presidente ASI On.le Francesco De Angelis. L’incontro dei loro pensieri ha rappresentato per l’associazione ed i partecipanti momento di riflessione e di crescita e soprattutto bagaglio futuro per nuove iniziative. In un momento sanitario emergenziale come quello che stiamo vivendo l’associazione esprime un sentito ringraziamento anche alle forze dell’ordine oggi presenti che con il loro lavoro hanno garantito il regolare svolgimento del convegno. Convinti della bontà di siffatte iniziative, già da oggi ci si accinge alla programmazione del prossimo convegno.

Comunicato stampa a firma dell’Associazione Adesso Tocca a Noi

Correlati