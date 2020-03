Sora (FR) – SS. Trinità: “Guanti, mascherine, e igienizzanti scarseggiano.”

Dopo la denuncia lanciata da Liri Tv nei giorni scorsi, ora anche il mondo politico inizia a lanciare l’ allarme sulle carenze che il sistema sanitario locale sta mostrando. L’ appello arriva dall’ esponente di Fratelli d’Italia, Mollicone Roberto, che in una nota stampa dichiara : ” A seguito di una serie di colloqui con infermieri, ed ausiliari in forza al Ss. Trinità di Sora, è emersa una denucia da parte del personale che ha evidenziato una seria mancanza dei dispositivi di sicurezza come guanti, maschere e igienizzanti. Capiamo la difficoltà nel reperire tale materiale, ma questa mancanza cozza palesemente con le regole ferree del protocollo stilato dal governo. È chiaro che bisogna intensificare gli sforzi affinché, il personale del nostro ospedale, possa svolgere il proprio lavoro nella massima sicurezza, in modo da garantire l’ incolumità loro e dei pazienti. Non si può non imputare ai distributori di questi prodotti, un aumento sconsiderato dei prezzi che ne rende difficile la reperibilità. “

Correlati