Sora (FR) – SS. Trinita’, dato per morto ma era vivo, ora e’ morto per davvero

“SI MUORE SOLO DUE VOLTE ” ALL’OSPEDALE SS.TRINITA’ Proprio come la trama di un film di James Bond ( si vive solo due volte) si è consumata una storia da narrativa all’ospedale Santissima Trinità di Sora. Il 5 novembre si verifica un decesso e l’ospedale da per morto l’uomo sbagliato, che invece era nella sua camera a consumare una abbondante colazione. Nel frattempo la famiglia aveva avvisato le pompe funebri, che avevano mandato in stampa i manifesti, allestito la camera mortuaria e tutto il resto, prima della sorpresa sconcertante. Insomma l’ospedale ha dato la possibilità a quest’uomo, proprio come Pirandello di vivere due volte, ma proprio oggi lo stesso che era stato vittima dell’equivoco è deceduto. L’uomo anziano, ha portato la sua famiglia su un roller-coaster di emozioni, facendogli passare giorni terribili, certo se si pensa alla straordinarietà della cosa, appare utopistica e terrificante. Insomma l’unica cosa certa è che l’ospedale di Sora ha fatto soffrire la famiglia due volte a causa di un banale ma gravissimo errore . Insomma una trama intricata su cui indagano anche i carabinieri data l’apertura di una indagine della Procura della Repubblica.

Luca Colafrancesco