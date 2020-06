Sora (FR) – Spunta un serpente tra le erbacce in Via Cellaro. Paura per un residente

L’ ordinanza emessa dal Sindaco Roberto De Donatis qualche mese fa, e che obbligava i proprietari di terreni alla cura del decoro, sembra di fatto non essere mai stata applicata. Tanti i terreni e le proprietà abbandonate che macchiano l’ immagine della città, e pochi i provvedimenti presi. Se poi si aggiungono altre problematiche è chiaro che vanno presi subito provvedimenti. È il caso di Via Cellaro, dove da un terreno abbandonato, una residente si è vista sbucare tra le sterpaglie un grosso serpente. Tanta paura e nessuna conseguenza, ma episodi del genere si stanno manifestando sempre più spesso. L’ invito rivolto al sindaco è quello di far rispettare l’ ordinanza da lui emessa, ma fino ad ora mai applicata.

