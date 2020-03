Sora (FR) – Sportello d’informazione turistica, Maria Paola D’Orazio replica all’Associazione 2.0

Scorrendo il comunicato dell’Associazione 2.0 in rifermento al progetto per l’istituzione dello sportello di informazione turistica (IAT) non posso che provare imbarazzo per un modo di interpretare e fare politica scorretto e predatorio del lavoro altrui. Dichiarare “ Tra i sostenitori del progetto, anche l’ Associazione Sora 2.0 che ora esulta per questo traguardo raggiunto” equivale a mistificare la realtà. Basti ricordare che la sottoscritta, sia come Consigliera Nazionale ANCI che in veste di Consigliere comunale, si era già fatta promotrice di una proposta ad hoc presentata poi in Consiglio comunale ed altresì sostenitrice del Progetto la Terra dei Cinque Miracoli, che trova in questo sportello una concreta opportunità di diffusione. In seguito la Delibera di Giunta Comunale n. 146 del 31.07.2019, si agganciava all’iter previsto dalla Regione Lazio per lo svolgimento del Servizio secondo l’art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e della L.R. n. 13/2007 e s.m.i., con personale regionale: questo atto costituiva quindi un passaggio fondamentale e propedeutico per centrare l’obiettivo prefissato. Questa opportunità sarà sostenuta dalla regione con la dislocazione di un dipendente regionale, pertanto il comune non avrà spese aggiuntive per il personale. Sottolineo inoltre un particolare squisitamente politico ma rilevante: l’idea fu sostenuta con forza da rappresentanti regionali del Partito Democratico, dall’ex Assessore Lorenza Bonaccorsi, all’attuale Assessore al Turismo e Pari Opportunità Giovanna Pugliese e registrò l’interessamento de dirigente dell’agenzia Agenzia Regionale del Turismo del Lazio Riccardo Micheli, del dirigente R. Ottaviani firmatario della proposta di delibera di Giunta, figure apicali con le quali ho avuto interlocuzioni costanti. A chiudere il cerchio è intervenuto infine l’ultimo atto di Giunta comunale del 4/3/2020 a recepire formalmente il protocollo d’ intesa tra Regione Lazio e Comune. Purtroppo in questa vicenda dai risvolti positivi per la città non sono mancate alcune incongruenze: dall’ostruzionismo dell’ex Sindaco Ernesto Tersigni nella seduta di consiglio comunale all’atteggiamento dell’Associazione 2.0. che si intesta meriti che non ha. Io continuerò a lavorare per la mia città con orgoglio e determinazione come ho sempre fatto.

Dott.ssa Maria Paola D’Orazio

