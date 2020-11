Sora (FR) – Spesa alimentare alle famiglie bisognose. Un altra iniziativa del Gruppo Sora 2.0

Nella giornata di venerdì, il Gruppo Sora 2.0, facente capo a Mollicone Roberto, ha distribuito pacchi alimentari, alle famiglie sorane in difficoltà economica. L’ ennesima iniziativa solidale, che ha visto protagonista il Gruppo Sorano, che negli ultimi anni si sta distinguendo nel campo del sociale. Ringrazio i fratelli Di Stefano proprietari della catena di supermercati Punto Fresco, per la collaborazione e la disponibilità mostrata nella realizzazione di questa iniziativa, che ci ha permesso di aiutare fattivamente diverse famiglie sorane in difficoltà, dichiara Mollicone. In questi anni, il mio gruppo si è contraddistinto in maniera esemplare nel campo del sociale e della solidarietà, inanellando una serie di iniziative benefiche, che ci hanno permesso e ci permettono tuttora di aiutare decine di persone in difficoltà. Nonostante le difficoltà legate al covid, siamo riusciti a trovare il modo di effettuare questa raccolta alimentare, e di conseguenza di donare un sorriso ai nostri concittadini.

COMUNICATO STAMPA

Correlati