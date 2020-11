Sora (FR) – Spesa a domicilio, assistenza sanitaria, e consegna farmaci. Tutte le iniziative del Gruppo Sora 2.0

Continuano senza sosta le iniziative del Gruppo Sora 2.0, che anche durante l’ emergenza Covid-19, prosegue nella realizzazione di iniziative benefiche e gratuite, per il bene collettivo. In questi giorni, spiega il Presidente Mollicone Riberto, stiamo portando avanti una serie di iniziative, che hanno come scopo quello di portare aiuto e vicinanza alle persone maggiormente colpite da questa emergenza. Oltre alla consegna della spesa a domicilio, all’ acquisto di farmaci con relativa consegna per persone anziane e non in grado di spostarsi da casa, grazie al personale infermieristico del nostro nosocomio, siamo riusciti ad aggiungere un servizio importante a favore delle persone con salute cagionevole, e che necessitano di piccole cure mediche, come prelievi, misurazione della pressione e della saturazione, e misurazione della glicemia. Un piccolo ma importante servizio, che nasce dalla collaborazione tra la mia associazione e le persone che mettono la propria professione a servizio degli altri. Ricordo che tutti questi servizi sono gratuiti, e messi a disposizione di tutte quelle persone che necessitano di un aiuto.

COMUNICATO STAMPA

