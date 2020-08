Una fontana aperta per ore, con conseguente sperpero d’ acqua regolarmente pagata dai cittadini. È quanto accaduto oggi al cimitero di Sora dove, tra il non controllo generale,una fontana è rimasta aperta per ore, allagando tutta la scalinata della parte est. La segnalazione è giunta in redazione inviata da un cittadino, e riporta a galla tutta la non curanza del nostro cimitero.

