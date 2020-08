Sora (FR) – Spariti i controlli, torna la ressa al mercato

Sagre e feste annullate per scongiurare il contagio da Covid, ma durante il mercato cittadino spariscono i controlli. L’ennesimo paradosso della giunta De Donatis si manifesta durante lo svolgimento del mercato cittadino, dove le misure cautelative messe in atto dal primo cittadino, non sembrano dare i frutti sperati. Tutti ricorderanno le prove effettuate dai tecnici del comune, per evitare assembramenti, ma le foto, apparse oggi sui social, testimoniano palesemente il fallimento di tali provvedimenti, e la polemica si fa ancora più accesa, se si pensa all’ ordinanza del Sindaco che vieta feste popolari e manifestazioni religiose e sportive. L’ ennesima bocciatura nei confronti di questa amministrazione.

