Sora (FR) – Sospensione mercato settimanale. Mollicone(Gs2.0): “Scelta sbagliata e deleteria per gli ambulanti.”

Il provvedimento che il Sindaco De Donatis intende prendere sul mercato cittadino, rischia di essere la pietra tombale sulle attività di tanti venditori ambulanti. Questo è il pensiero di Mollicone Roberto, portavoce del Gruppo Sora 2.0, che senza mezzi termini attacca il primo cittadino e prosegue: ” questo provvedimento è in linea con l’ incapacità politica ed amministrativa del nostro sindaco. Un provvedimento che mina seriamente la sopravvivenza di tanti venditori ambulanti, già messi a dura prova dal precedente lock-down. Non capisco perché sospendere mercato, quando si poteva benissimo trovare una soluzione alternativa, come ad esempio la disposizione dei banchi su un solo lato, e l’ estensione degli stessi fino al quartiere Pontrinio, delimitando il percorso di entrata e quello di uscita. Ovviamente quando non si ha la capacità di gestire una situazione critica, la cosa più facile da fare è bloccare tutto, senza però considerare i danni che si creano agli altri. A questo punto non capisco perché non chiudere le scuole, visto che il maggior numero di contagiati riguarda l’ eta adolescenziale. Un altro provvedimento che avrà forti ripercussioni sulla vita economica della nostra città. ”

Comunicato stampa

