Sora (FR) – Sorpresa, anche Marcelli si è accorto che mancano gli anestesisti

Noi già lo sapevamo. Lo abbiamo scritto con largo anticipio, sabato scorso, ipotizzando problemi per l’esecuzione degli interventi chirurgici al SS. Trinità a causa della indisponibilità degli anestesisti suscitando un acceso dibattito fatto anche di considerazioni pesanti, anche se contro ignoti. Ora, come emerge dalla nota che segue e che pubblichiamo integralmente, anche l’on. Loreto Marcelli (M5S) ha dovuto prendere atto che il problema c’è ed esiste. Ci limitiamo soltanto a porgli una domanda: chi sono gli sciacalli cui faceva riferimento in un recente post su fb?

“La situazione determinata dalla carenza di anestesisti negli ospedali del territorio è delicata e complicata, e soprattutto in questi ultimi mesi, non ho nascosto la mia attenzione e preoccupazione”. Queste le parole del Consigliere regionale e Vice Presidente della Commissione Sanità. Loreto Marcelli, in merito alla carenza di personale anestesista nella Asl territoriale. “Ho avuto contatti quasi giornalieri con la dirigenza aziendale, ma anche con cittadini e operatori sanitari, ho puntato i piedi ma anche dialogato con tutti per cercare di trovare sia una soluzione che scongiurasse emergenze nell’emergenza, sia ribadendo più volte la necessità di riaprire i concorsi per gli anestesisti. Ho avuto rassicurazioni e per questo, nei mesi scorsi, mi sono esposto consapevole di avere un ruolo decisionale e di competenze, diverso da quello che ha la dirigenza Asl. Dirigenza che da giorni mi rassicura sull’arrivo di alcuni anestesisti e a breve di altri e per questo ringrazio il Direttore Generale facente funzione e Direttore sanitario, la Dott.ssa Patrizia Magrini, ma non posso non chiedermi a quando un’altra emergenza. Il personale in arrivo non è sufficiente per evitare che si ripiombi in un’altra situazione critica”.

“Come portavoce dei cittadini e vicepresidente della commissione Sanità della Regione Lazio ritengo che le soluzioni messe in campo ad oggi non siano ancora sufficienti”.

“E non è solo per la carenza di anestesisti, – continua il Consigliere Marcelli – l’attenzione resta alta anche per altri settori e reparti, come ho più volte espresso anche alla dirigenza ASL, dalla necessità di indire concorsi per supplire alle note carenze di primari di medici e operatori sanitari, alla necessità di attrezzature e macchinari”.

“Mi auguro – conclude il Consigliere Marcelli – si risolva presto la situazione, per la quale ovviamente resto a disposizione e spero anche che si concludano presto i lavori di trasferimento al Santissima Trinità, iniziati ieri, dei servizi del Distretto C di via Piemonte, un’altra situazione attenzionata da mesi anche con interrogazioni e sopralluoghi”.