Sora (FR) – Sora 2.0 :”Chiediamo al Sindaco di prestare più attenzione al cimitero.”

Il gruppo Sora 2.0, chiede di intervenire all’ interno del cimitero, dove l’ incuria e l’ abbandono la stanno facendo da padroni. In una nota stampa l’ appello al Sindaco Roberto De Donatis da parte del gruppo, riportato in una nota stampa: ” Nella giornata di domenica abbiamo ricevuto foto che dimostrano in maniera eloquente, le condizioni in cui versa il nostro cimitero. Alcune tombe sono completamente sommerse dall’ erbacce, e questo crea non poco sdegno tra i cittadini, che hanno avuto modo di manifestare il proprio dissenso, dopo aver visto le foto sui social. Pur comprendendo la situazione, continua il gruppo, troviamo necessario ripristinare le condizioni minime di decoro, che un posto così sacro ai cittadini merita. ”

