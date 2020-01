Sora (FR) – Solidarietà e beneficenza. L’ anno che verrà dell’ Associazione Sora 2.0

Nello scorso anno si sono contraddistinti per l’ impegno profuso nel sociale. A pochi giorni dall’ inizio del nuovo anno, l’ Associazione Sora 2.0, traccia quella che sarà la strada maestra anche per il 2020. ” Anche il 2020, dichiara il presidente dell’ associazione Roberto Mollicone, ci vedrà impegnati in molteplici iniziative. Ormai possiamo vantare una struttura ben consolidata che ci permette di agire su tanti fronti. Oltre al sostegno sociale prestato alle famiglie sorane in difficoltà, che beneficiano delle nostre raccolte alimentari, ci stiamo organizzando per aumentare il numero di servizi messi a disposizione dei nostri cittadini, in modo completamente gratuito. Dopo il servizio di assistenza agli anziani, dopo le raccolte benefiche , e dopo tutte le altre iniziative portate a compimento nell’ anno appena trascorso, stiamo mettendo a punto gli ultimi dettagli per la realizzazione di nuove iniziative, come il doposcuola gratuito, ei l servizio di assistenza domiciliare alle persone disabili. Un anno che ci vedrà ancora impegnati per il bene della nostra gente.”

Comunicato stampa

Correlati