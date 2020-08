Sora (FR) – Solidarietà al Sen. Ruspandini dal circolo sorano di Fratelli d’Italia

Un post che ha scatenato una vera e propria bufera, quello che nella giornata dell’anniversario della strage di Bologna, è stato postato dal Sen. Massimo Ruspandini, e che recitava ” Nessuno di noi era a Bologna”. Tante le critiche rivolte al parlamentare di Fratelli d’ Italia, che però trova la solidarietà di tutti i circoli della provincia. Anche il circolo cittadino di Sora ha voluto mostrare la sua solidarietà al Senatore, e in una nota stampa dichiara: ” Rivolgiamo al Senatore Ruspandini, tutta la nostra solidarietà e la nostra vicinanza, dopo i violenti attacchi ricevuti dalla sinistra più becera. Strumentalizzare un post su Facebook con il solo scopo di attaccare una persona a scopo politico, dice molto sulle persone che si sono permesse di esprimere un giudizio, su chi da sempre si è fatto portavoce del territorio e della giustizia, senza tralasciare mai la propria identità. La strage di Bologna, è una ferita ancora aperta, che a distanza di 40 anni risulta ancora poco chiara, e con tante macchie scure, ed è proprio per la sete di verità e di giustizia che, a distanza di tanti anni, continuiamo a chiedere che sia fatta chiarezza, in primis per i familiari delle vittime. Al Senatore, giunga la nostra stima che è inviolabile, e che ci ha imparato ad apprezzarlo anche per il coraggio mostrato nel non nascondere mai la propria identità. A chi lo critica, invece, diciamo che strumentalizzare una tragedia simile, risulta essere un gesto ignobile e vigliacco, e che offende le vittime ulteriormente.

COMUNICATO STAMPA

