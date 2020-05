Sora (FR) – Smarrito il cane Isidoro: si offre ricompensa per ritrovarlo (FOTO)

Continuano le ricerche di un cane smarrito in zona Carnello, frazione di Sora (FR). Si tratta di Isidoro, un meticcio che manca all’affetto della sua padrona e dei suoi figli dalla mattina del 12 Aprile. Ecco l’appello di Marzia M. : “Ciao a tutti, Isidoro si è allontanato da casa il 12 Aprile, colore bianco, maschio di taglia media (circa 15kg). Non è un Maremmano ma di razza meticcia. Al momento della scomparsa aveva due collari, di cui uno rosso antiparassitario. Se qualcuno dovesse vederlo, possa averlo accidentalmente investito oppure sia a conoscenza del fatto che qualche persona possa avergli fatto del male, vi chiedo di comunicarmelo in privato anche in forma anonima. L’anonimato sarà rispettato. A noi interessa ritrovarlo, è un membro della nostra famiglia, non vogliamo sapere chi sia stato. I recapiti telefonici sono: 340/0768042–0776/869287. Offro ricompensa. Grazie a tutti coloro che collaboreranno.”



