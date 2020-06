Sora (FR) – Siringhe abbandonate davanti il portone di un condominio Ater

Siringhe usate, e sangue sui gradini di un portone d’ entrata di un condominio Ater, in zona San Giuliano a Sora. Torna così l’ incubo delle siringhe infette che, a quanto pare, sembra non risparmiare nemmeno le zone più affollate della città. Negli ultimi tempi il fenomeno delle siringhe abbandonate, sembra aver registrato un forte aumento, indice di un fenomeno sempre più diffuso quale è la tossicodipendenza. Giorni fa erano stati di nuovo i vicoli del centro storico ad evidenziare questo problema, ancor prima il giardino di una scuola elementare. A Sora il problema tossicodipendenza c’ è, e si manifesta in forma chiara.

