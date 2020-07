Ancora siringhe usate e abbandonate, davanti i portoni d’ ingresso degli edifici popolari in Via Facchini. È il terzo episodio in pochi giorni, il che lascia pensare che ormai la zona sia stata presa di mira, oppure ritenuta zona “comoda” vista anche la scarsa illuminazione. I residenti hanno provveduto a segnalare l’ accaduto alle forze dell’ ordine. Ora l’incubo si sposta sui bambini che sono soliti giocare negli spazi esterni dei condomini, e che potrebbero pungersi ed infettarsi.

