Sora (FR) – Sindaco De Donatis: “Casi positivi al coronavirus in tutto 13, 3 in più di ieri”

I casi positivi al Coronavirus nella nostra Città sono in tutto 13 , 3 in più di ieri: i tratta di due donne rispettivamente di 78 e 67 anni e un uomo di 78 anni. Situazione che inizia ad essere preoccupante in vista del picco (calcolato secondo un modello matematico) che nella nostra zona si verificherà tra il 23 e il 25 marzo

Si registra anche la guarigione completa della donna di 68 anni (secondo caso a Sora)

CHIARIMENTO CENSIMENTO DI PERSONE CHE SI SONO RECATE ALLA NEUROMED

A seguito di segnalazione da parte della Neuromed di 8 casi positivi al coronavirus nella loro struttura, bensì sia tutto sotto controllo, abbiamo chiesto ai sorani di censire la loro presenza nella struttura durante gli ultimi 20 giorni solo per avere un quadro epidemiologico completo e più ampio. Si raccomanda a chi avesse frequentato la struttura di rimanere a casa e limitare i contatti con i propri cari a scopo precauzionale. E’ possibile chiamare la polizia locale allo 0776 831027 per info e lasciare i propri dati.

SANIFICAZIONE

In nottata è stata effettuata la prima parte della sanificazione dei mastelli che continuerà ne pomeriggio di oggi 21 marzo da parte della soc. Ambiente Surl.

Nei prossimi giorni si provvederà al secondo e poi terzo passaggio della sanificazione delle strade in collaborazione tra Coldiretti e Ambiente surl.

Bonificare la nostra Città è un modo per avere maggiore sicurezza e riteniamo che sia migliore eseguire questo intervento piuttosto che non farlo.

⛔️TRASGRESSIONI AI DIVIETI DI USCIRE

Continuano a registrarsi file all’ufficio Postale di via Cantelmi, di persone che si assembrano e passeggiano in p.zza XIII gennaio, via Mameli, via Grignano, via S. Vincenzo Ferreri, via S. Giuliano, via S. Apollonia.

Oggi l’invito a non fare sport è diventato un divieto con la ultima ordinanza ministeriale: chi trasgredisce è un criminale che mette a repentaglio il bene comune