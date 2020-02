Sora (FR) – Simona Castagna (FdI) accoglie immigrati in comune in opposizione alla linea politica della Meloni

Gli immigrati del C.P.I.A, centro provinciale per l’ istruzione degli adulti, sono stati ospitati nei giorni scorsi dal comune di Sora, nell’ ambito di un progetto volto all’ integrazione. Gli studenti, tutti ospiti dei vari centri d’ accoglienza del territorio provinciale, sono stati accolti dalla Consigliera Comunale Simona Castagna, capogruppo in maggioranza per il partito Fratelli d’Italia. Proprio la sua appartenenza al partito di Giorgia Meloni, crea un po di imbarazzo, viste le aspre battaglie che il partito porta avanti proprio contro i centri di accoglienza. La consigliera non è nuova ad iniziative che cozzano con la linea politica dettata da Giorgia Meloni, e il suo ingresso nel partito scatenò diverse polemiche visto anche il trascorso della bella avvocatessa che, in tempi non sospetti, l’ hanno vista orbitare intorno al Partito Democratico. Insomma la politica sorana continua a dimostrarsi paradossale.”

