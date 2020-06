Sora (FR) – Signor Sindaco e l’ acqua chi la paga ?

Da sempre la dispersione di un bene primario come l’ acqua, è stato un problema a cui spesso e volentieri non si è saputo trovare una soluzione. Tante le perdite della rete idrica gestita da Acea, ma anche guardando le fontane pubbliche la situazione cambia di poco. All’ interno del Parco Valente, l’ ex Boario per intenderci, ormai da mesi la fontana è sigillata, mentre in altri punti della città, le fontane pubbliche sono abbandonate senza la minima manutenzione. Oggi ci arriva la segnalazione riguardante la fontana posta sotto la cattedrale, che anche se chiusa, disperde acqua in maniera considerevole. Insomma se volessimo buttarla sull’ ironia, ci verrebbe da dire: Signor Sindaco ma l’ acqua chi la paga?

