Sora (FR) – Si torna a protestare sotto il “Centro Serapide”.

Si torna a protestare sotto il Centro Serapide, in zona San Giuliano a Sora. Dopo l’ ennesimo evento tragico, avvenuto qualche giorno fa, quando un giovane ha deciso di togliersi la vita nella struttura ormai abbandonata, i cittadini e le associazioni hanno deciso di lanciare una raccolta firme per chiedere la messa in sicurezza immediata della struttura. Promotori dell’ iniziativa, sono gli iscritti all’ associazione Sora 2.0, il cui presidente Roberto Mollicone dichiara: “Abbiamo deciso di tornare in Piazza Annunziata, per lanciare una raccolta firme, e chiedere la messa in sicurezza immediata della struttura che doveva ospitare il centro commerciale Serapide, ma che invece giace abbandonata da anni. La nostra protesta non è legata solo all’ ennesimo suicidio avvenuto all’ interno dello stabile, ma anche a tutte le situazioni che si verificano al suo interno, dallo spaccio, alla prostituzione, fino ad arrivare al vagabondaggio. Non è più tollerabile l’ indifferenza usata fino ad ora, e ci sentiamo di fare tutto il possibile affinché vengano presi provvedimenti immediati.”

comunicato stampa