Sora (FR) – Si strappa il tricolore sul pennone. Il Gruppo Sora 2.0 ne chiede il ricollocamento

Era stata riposizionato lo scorso aprile, il tricolore sul pennone antistante il Santuario della Madonna delle Grazie. Ma ora il lembo di stoffa rossa, è stato strappato dal vento. Il Gruppo Sora 2.0 ne chiede il ripristino, e in una nota stampa dichiara: ” Questo è il risultato delle cose fatte con superficialità. Il tricolore che sovrasta la nostra città, dopo soli tre mesi, è stato strappato dal vento, questo perché non si è provveduto a comprarne uno di qualità, che resistesse alle intemperie. Un simbolo che la città ha aspettato per anni, e che ora sventola tristemente mostrando solo due colori. Auspichiamo che il Sindaco intervenga al più presto, nel ripristino del nostro vessillo, e siamo disponibili a partecipare alle eventuali spese per l’ acquisto e il ricollocamento.

Comunicato stampa

