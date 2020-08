Sora (FR) – Si finge tecnico della lavatrice. Uomo messo in fuga da una cittadina.

Aveva approfittato del cancello aperto, per introdursi in una abitazione privata, vestito con una tuta blu, e con una borsa degli attrezzi da lavoro a tracollo. Una volta fermato dalla padrona di casa, che aveva notato l’ uomo dalla finestra, si era spacciato per tecnico della lavatrice, asserendo di essere stato chiamato per riparare un guasto all’ elettrodomestico. Nulla di strano, se quella richiesta d’ intervento non fosse mai stata effettuata. Un episodio che richiama tutti all’ attenzione, soprattutto se si hanno donne oppure anziani a casa. Nel frattempo dell’ accaduto sono state avvisate le autorità.

redazione – foto generica web