Sora (FR) – Si è spento Ciro Palma

Ieri, 9 febbraio 2021, alle ore 19 è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari presso la propria abitazione in via Edoardo Facchini 1 /A, Ciro Palma, 64 anni. Ne danno il triste annuncio la moglie, i figli,la nuora,i generi,la suocera, i nipoti ed i parenti tutti. I funerali si svolgeranno domani, giovedi 11 febbraio 2021, alle orer 10.30 nei locali del Ministero Pastorale in via Edoardo Facchini a Sora.+

La redazione di Liritv si unisce al dolore della famiglia.

