Sora (FR) – Servizi scolastici, garantita sicurezza e puntuale organizzazione

Al via lunedì 19 ottobre 2020 il servizio di refezione scolastica negli istituti comprensivi della città. Prosegue l’impegno dell’Amministrazione Comunale per garantire alla cittadinanza tutti i servizi scolastici di propria competenza.

“L’avvio del servizio mensa è stato concordato nel corso di una riunione con i dirigenti scolastici che si è svolta presso il palazzo comunale nei giorni scorsi. Abbiamo recepito le istanze degli istituti comprensivi che ci chiedevano di posticipare il servizio mensa e abbiamo stabilito di avviarlo il 19 ottobre. Il servizio sarà svolto nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di contenimento del Covid 19” dichiarano il Sindaco De Donatis e la Consigliera De Donatis “Tante famiglie sorane si trovano ad affrontare la difficile congiuntura economica causata all’emergenza sanitaria in corso. Per questo ci siamo adoperati affinchè le tariffe, sia per il trasporto che per la refezione, restassero invariate nonostante l’aggravio di costi di gestione legati alle prescrizioni ministeriali”.

Anche il trasporto scolastico procede in maniera regolare e sicura. Partito contestualmente alla riapertura delle scuole, il servizio ha preso il via arricchendosi di altri percorsi necessari per raggiungere la nuova sede dell’istituto San Rocco. I mezzi viaggiano con una capienza controllata e sono giornalmente sanificati. Importante, poi, la presenza degli assistenti sui pulmini per fornire un adeguato servizio di sorveglianza e assistenza.

Con la riapertura delle scuole il Comune ha garantito tempestivamente anche la regolare erogazione dell’assistenza scolastica specialistica, rivolta agli alunni diversamente abili. Il servizio è svolto presso i tre istituti comprensivi da personale specializzato.

comunicato stampa