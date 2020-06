Oltre alla pericolosità della strada stessa, su Via Cellaro e su Via Vicenne, imperversa anche l’ abbandono e l’ incuria dei terreni privati. La segnalazione giunta in redazione, evidenzia chiaramente come la segnaletica sia completamente ricoperta, dal frascame cresciuto a dismisura, che ne impedisce la visuale. Stessa situazione all’ incrocio tra Via Vicenne e Via Cellaro, dove ad essere coperto dal fogliame di una siepe, è lo stop posto al crocevia delle due strade.

