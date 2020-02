Sora (FR) – Scuola: “Manca il necessario per l’ igiene dei bambini.”

Ennesima denuncia da parte dell’ Associazione Sora 2.0, sulla mancanza di materiale igienico e sanitario nelle scuole di Sora. Ecco la nota stampa integrale diramata dal direttivo dell’ associazione: ” A seguito della nostra richiesta indirizzata alla consigliera comunale Floriana De Donatis, nella quale abbiamo chiesto esplicitamente di fornire alle scuole il materiale igienizzante necessario a fronteggiare l’ emergenza Coronavirus, abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da parte dei genitori, che denunciano la mancanza di prodotti per l’ igiene personale dei bambini, come ad esempio carta igienica, sapone liquido e altri prodotti necessari all’ igiene della persona. Abbiamo avuto modo di constatare personalmente la veridicità di queste segnalazioni, e ci troviamo costretti a mostrare tutto il nostro rammarico per questa grave mancanza. Gia in passato avevamo sollecitato l’ amministrazione a provvedere in prima persona a provvedere alla distribuzione in tutte le scuole di questi prodotti, ritenendo sconcertante la scelta di far pagare ai genitori l’ acquisto di questi prodotti, visto che gli stessi devono gia far fronte a spese importanti, per permettere ai propri figli di affrontare l’ anno scolastico. Invitiamo pertanto chi di dovere a far fronte a questa esigenza, allegerendo da questa incombenza i genitiri degli alunni delle scuole primarie ed elementari.”

COMUNICATO STAMPA

Correlati