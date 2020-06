Sora (FR) – Scritte minacciose nei confronti di Mollicone (FdI)

Episodio sgradevole quello verificatosi a Sora, nei giorni scorsi. Sui muri della città, infatti, sono apparse scritte minacciose nei confronti dell’ esponente di Fratelli d’ Italia Mollicone Roberto, che facevano riferimento alla strage di Piazzale Loreto. ” Mai avrei pensato di dover aver a che fare con così tanta ignoranza, dichiara Mollicone. Questa scritta identifica in modo chiaro e preciso gli autori di questo gesto, che ancora una volta prevaricano il diritto di ogni singolo individuo di avere un proprio pensiero. Purtroppo non è la prima volta che ricevo trattamenti del genere, già altre volte infatti, soprattutto sui social, erano state rivolte frasi minatorie e ingiuriose alla mia persona. Credo che si siano superati tutti i limiti, ed è altrettanto chiaro che qui si cerca di sopprimere la libertà di pensiero altrui. Di certo non saranno episodi così squallidi a farmi cambiare modo di ragionare, ma anzi, sono un motivo in più per credere e difendere ancora più fermamente i miei ideali..”

COMUNICATO STAMPA