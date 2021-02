Sora (FR) – Scomparsa Grazio Annarelli, il ricordo di Enzo Di Stefano

Caro Grazio, anche tu ci hai lasciato.

Siamo stati dal 1983 al 1993 insieme nelle due amministrazioni comunali, sei stato stato più di un amico, per tanti di noi più giovani.

Quante battaglie politiche e giorni di vita amministrativa ci hanno accomunati!

Discussioni, speranze, problemi, scelte importanti per la nostra Sora. Ricordo tanti momenti e quello che ci ha unito in quei anni, “una grande ed unica forza, vivere per il bene della nostra Sora”

Come si posso dimenticare !

Lasci a tutti noi, che abbiamo avuto la fortuna di conoscerti, una testimonianza, il tuo impegno onesto e corretto per la città di Sora .

Alla tua famiglia , le mie più sentite condoglianze…

R.I.P.

Nota pagina Facebook Enzo Di Stefano

