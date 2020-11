Sora (FR) – Scomparsa “ANGELUCCIO”, la famiglia Allini ringrazia tutti per la vicinanza

La famiglia ALLINI ringrazia tutti coloro che hanno condiviso il lutto per la perdita di ANGELO , per tutti “ANGELUCCIO”. Le belle parole e gli apprezzamenti per la sua scomparsa, sono statI commoventi e gratificanti, perché lasceranno un bel ricordo in tutti noi. In tanti avete sottolineato l’importante ruolo che ha avuto come proiezionista nei cinema di SORA e di ISOLA DEL LIRI . La chiusura del “CAPITOL”, la sua seconda casa, è stata dolorosa per lui, abituato per anni ed anni a quel tram tram quotidiano che per lui era vita. Ringrazio gli organi di stampa locali e tutte le pagine dei social network e profili individuali che ne hanno reso omaggio con articoli, fotografie , video , aneddoti ed encomi vari ; finanche l’amministrazione comunale rappresentata dal sindaco di Sora al suo funerale. Ed infine un ringraziamento speciale alle persone di ogni età che ne vantavano l’amicizia.

La figlia LOREDANA e i suoi nipoti Francesca, Stefano e Mattia

