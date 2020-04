Sora (FR) – Scarcerazione mafiosi in regime di 41/bis. Fratelli d’Italia contro il governo.

Ancora scintille tra Fratelli d’Italia, e i partiti che formano il governo, ovvero PD e M5S. Pomo della discordia, la scarcerazione dei mafiosi detenuti con il 41/bis, la detenzione prevista per chi si rende protagonista di reati di stampo mafioso. Aveva iniziato la leader Giorgia Meloni, che in un intervento aspro aveva dichiarato : ” Le follie ai tempi del coronavirus: I mafiosi a casa e gli italiani reclusi. Dopo la scarcerazione del boss Francesco Bonura oggi si spalancano le porte della galera per Pasquale Zagaria, legato al clan dei Casalesi e fratello di Michele. Fratelli d’Italia denuncia da giorni questa vergogna ma Conte e Bonafede non muovono un dito. Il Governo ritiri immediatamente le circolari del Dap che consentono questa oscenità e ripensi la normativa carceraria per mettere fine a questo scempio. La pazienza è finita». Ed ora anche il circolo cittadino di Fratelli d’Italia tuona contro gli esponenti locali dei partiti di governo e dichiara: ” Imbarazzante il silenzio degli esponenti locali del PD e del M5S, sulla decisione del governo, di cui sono sostenitori, di mandare a casa i detenuti in 41/bis. Nessuna parola di sdegno, di distacco, di condanna verso una decisione che manca di rispetto a migliaia di persone che, in prima persona, hanno subito le barbarie delle varie associazioni criminose, e che ora vedono i propri aguzzini tornarsene a casa tranquillamente. Uno smacco all’ ingente lavoro svolto quotidianamente dalle varie forze dell’ ordine, che vedono il proprio lavoro vanificato da scelte incomprensibili e scellerate. Un lavoro che a volte li porta a pagare a caro prezzo l’ impegno , e la dedizione allo stato, come nel caso di Pasquale Apicella, morto a 35 anni mentre tentava di sventare una rapina a Napoli. Ancora un silenzio assordante, che in queste circostanze fa più rumore di qualsiasi boato. Si vergognino di quello che stanno combinando, e chiedano scusa a tutte quelle persone che ancora oggi piangono i propri cari uccisi da chi ora, grazie a loro, ritrova la libertà.” comunicato stampa

Correlati