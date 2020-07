Sora (FR) – Sanità, oggi in Comune la solita recita?

Di riunioni simili se ne contano una mezza dozzina solo negli ultimi due decenni circa. Ogni volta che suona l’allarme per l’ospedale Santissima Trinità se ne convoca una. Come quella in programma alle 18 di oggi in Municipio. Riunione con i sindaci del Distretto C organizzata dal primo cittadino sorano Roberto De Donatis, cioè colui che il 29 giugno scorso incredibilmente negava sul suo profilo facebook le difficoltà del presidio ospedaliero (‘vergognoso… mestatori di fango… realtà stravolta… eccetera’) salvo poi accorgersi che le difficoltà c’erano e ci sono tutt’ora.Ma questi sono dettagli. Oggi pomeriggio, se verrà rispettata la tradizione, nella sala consiliare si faranno solo chiacchiere che alla fine porteranno, sempre secondo tradizione, alla solita, insulsa delibera/e che da una parte prende atto della situazione e dall’altra fa voti affinché l’ospedale venga potenziato. In Comune a Sora si ritroveranno anche coloro, mediocri opportunisti, che qualche anno fa parteciparono alle manifestazioni di protesta, alle fiaccolate contro la Regione Lazio ed il suo presidente (ma a Sora c’è ancora gente che vota Pd?) salvo poi candidarsi nelle sue liste. Alla faccia della coerenza! C’era addirittura anche chi voleva andarsene con l’Abruzzo e si è candidato nel Lazio! Facce di bronzo senza vergogna.Saremmo felicissimi di essere smentiti, ma è molto probabile che questo accadrà fra poche ore. Del resto la sanità nel sorano è stata sistematicamente spogliata da destra e sinistra e questo perché il territorio non esprime nessun politico autorevole in grado di contrastare logiche perverse che alla fine si traducono in annunci mai rispettati, riduzione del personale, sale chirurgiche a mezzo servizio, pronto soccorso in panne, reparti sottodimensionati come i posti letto.E allora sarebbe il caso di cambiare strategia. Domani mattina dimettetevi tutti per manifesta incapacità, magari il caso diventerà nazionale. Sul Santissima Trinità si accenderanno potenti riflettori e forse ne uscirà qualcosa di buono. Del resto è palese che non siete in grado di proteggere l’ospedale, di tutelare cioè i 102mila utenti che all’ospedale di Sora fanno riferimento.E allora andate in scena ancora una volta con il solito spettacolo. Domani vedremo se si è trattato di una replica. Oppure se fate sul serio. Per ora parole, parole, parole!

