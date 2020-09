Il plesso scolastico di S. Rocco, è ormai da mesi area cantierizzata, eppure questo non vieta ad un gruppo di adolescenti di scavalcare la recinzione, e usufruire del cortile della scuola. Il diritto al gioco dei ragazzi, non deve trascendere nella violazione delle regole, questo anche per evitare possibili infortuni e conseguenze serie. Si chiede pertanto all’ amministrazione comunale di intervenire, sollecitando controlli più assidui nello spazio indicato da parte delle forze dell’ ordine.

Correlati