Sora (FR) – Salito alla Casa del Padre il Vescovo Chiarinelli

Nella notte tra lunedì e martedì, ha lasciato la vita terrena S.E. Lorenzo Chiarinelli, ex Vescovo della diocesi di Sora, Aquino, e Pontecorvo. Gia a centinaia i messaggi di cordoglio arrivati in suo onore. Un uomo che fece del suo vescovato motivo di ammirazione. Seppur trasferito da tempo, seppe irradiare la nostra diocesi di amore e devozione. Una figura carismatica ed altruista, che i sorani ricordano con affetto. Un clericale di altri tempi, che seppe legare in modo indissolubile il suo nome a questa città, e gli innumerevoli messaggi di cordoglio a lui destinati, ne sono la controprova. Ora siede alla destra del Padre.

