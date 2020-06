Sora (FR) – Salita Ospedale nel degrado. Scoppia la polemica sui social

Il degrado cittadino non è più tollerato e tollerabile. Questo è quello che emerge dallo sfogo dei cittadini che, soprattutto sui social, manifestano tutta la loro rabbia nei confronti dell’ amministrazione targata Roberto De Donatis. Oggi sul noto social network Facebook, sono apparse le foto che testimoniano le condizioni in cui versa la strada d’ accesso al nostro ospedale. Marciapiedi impraticabili e resi inaccessibili, dalla crescita spropositata di erbacce e sterpaglie. Anche noi di Liri TV, qualche settimana fa, avevamo testimoniato tramite videoripresa, le condizioni in cui versano gli spazi esterni al SS. Trinità, e in seguito altre associazioni, e liberi cittadini, avevano manifestato il proprio rammarico per le condizioni igieniche in cui versa il nostro ospedale.

Correlati