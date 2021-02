Sora (FR) – Ruba cellulare all’interno di un’auto, aggredisce la proprietaria e fugge: arrestato 31enne del luogo

Nella tarda serata di ieri in Sora, i militari del NORM della locale Compagnia hanno tratto in arresto per “rapina impropria” un 31enne del luogo, già censito per reati specifici, furto, stupefacenti, violenza e resistenza a P.U. ed evasione. Il predetto poco prima si impossessava di un telefono cellulare asportandolo dall’interno dell’abitacolo di una autovettura parcheggiata su pubblica via di quel centro. Vistosi scoperto dalla proprietaria dell’autovettura, il 31enne al fine di assicurarsi il maltolto usava violenza sulla stessa spintonandola dandosi successivamente a precipitosa fuga. I militari operanti che nel frangente stavano transitando in quella via, si ponevano immediatamente all’inseguimento del predetto bloccandolo poco dopo. La refurtiva è stata restituita alla proprietaria mentre l’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia in attesa di convalida dell’arresto.

