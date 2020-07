Sora (FR) – Roberto Mollicone: “Con De Donatis Sindaco, non si parli di centrodestra.”

Dopo l’ evolversi delle ultime situazioni politiche, la candidatura di Roberto De Donatis, con l’ appoggio del centrodestra prende sempre più piede. In alcuni partiti però si stanno creando spaccature interne, e c’ è chi non vede fattibile e credibile un operazione del genere. Mollicone Roberto, in piena rotta di collisione con Fratelli d’ Italia, dichiara: ” È palese che chi vorrà sostenere la ricandidatura di Roberto De Donatis, non può arroccarsi il diritto di parlare di coalizione di centrodestra. Quello che si sta consumando a Sora, è l’ ennesimo sgarro alla città, e la cosa più preoccupante che sono proprio i partiti ad avallare questa ipotesi. È chiaro che chiunque voglia sobbarcarsi questa responsabilità, dovrà rendere conto anche dei giudizi dei cittadini, che negli ultimi giorni, hanno esternato tutta la loro amarezza per la posdibilita che questa ipotesi si concretizzi. Dal canto mio aspetto un incontro con il mio partito, per chiarire le situazioni degli ultimi giorni,ed una volta chiarita la situazione, non escludo che le nostre strade possano dividersi. Purtroppo a mio modo di veder le cose, gli ultimi ingressi hanno condizionato e non poco il nostro percorso politico, che ci ha visto troppo solidali con un primo cittadino che la città non vuole più. ”

COMUNICATO STAMPA

