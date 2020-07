Sora (FR) – Roberto De Donatis si trasforma in uomo di destra

Roberto De Donatis lancia ufficialmente la sua ricandidatura, e i suoi alleati potrebbero essere partiti inaspettati come Lega e Forza Italia. Almeno questo è quanto trapela dal palazzo comunale di Corso Volsci. Lo stesso sindaco, in una battuta ironica, ma veritiera, si sarebbe definito il candidato del centrodestra-sinistra. Veniamo ai fatti. L’ ingresso di Pasquale Ciacciarelli in Lega, ha aperto scenari inaspettati proprio per De Donatis. Nel 2016 infatti, nella vittoria di De Donatis, fu determinante l’ appoggio di Abbruzzese, di cui Ciacciarelli è il figlio politico. Da allora i rapporti sono stati sempre ottimi, e proprio per questo Ciacciarelli vedrebbe di buon occhio un bis di De Donatis, forte anche dell’ appoggio di Lino Caschera, che in molti sanno prossimo all’ entrata in Lega. Situazione non gradita da Luca Di Stefano, che dal Sindaco continua a mantenere una logica distanza, conservando una certa fermezza sulle sue posizioni, che non prevedono un appoggio a De Donatis per le prossime comunali. Discorso analogo per Forza Italia, che con il Vicecoordinatore Regionale Gianluca Quadrini sta sponsorizzando l’ attuale sindaco, cercando di far entrare i consiglieri De Gasperis, De De Donatis, oltre al Vicesindaco Baratta, mentre il commissario cittadino Vittorio Di Carlo spinge per la creazione di un progetto alternativo, dove vengano epurati gli attuali membri della maggioranza. Fratelli d’ Italia, intanto, traccia la rotta, e lavora per la compattezza del centrodestra che non riconosce a De Donatis la figura ideale per un progetto vincente.

