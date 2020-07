Sora (FR) – Riti musulmani si, processioni no. La discriminazione è verso gli italiani

Riti musulmani consentiti, celebrazioni religiose come processioni cristiane vietate. Duro attacco di Mollicone Roberto, dopo che nella mattinata di oggi a Sora, la comunità musulmana si è ritrovata in Via Napoli per pregare. Come mai, dichiara Mollicone, si permette ai musulmani di pregare, mentre le nostre processioni sono state annullate? Non è discriminazione questa?. È inaccettabile la disparità di trattamento, che viene perpetrata nei confronti della comunità occidentale rispetto a quella orientale. Giusto che ognuno preghi il suo Dio, ma è altrettanto giusto che ognuno possa farlo,senza distinzione. Qui invece è stato permesso di chiudere una strada, di creare assembramenti, senza che nessuno battesse ciglio. È l’ ennesimo attacco alla nostra identità.

Comunicato stampa

