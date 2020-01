Sora (FR) – Rissa in Piazza Santa Restituta

Se le sono date di santa ragione, per motivi ancora da accertare in Piazza Santa Restituta. Due cittadini del Bangladesh hanno iniziato a malmenarsi ieri pomeriggio intorno alle 17:00, nei pressi di un noto bar del centro. Non è la prima volta che si verificano episodi del genere, e in diverse occasioni è stato necessario l’ intervento delle forze dell’ ordine. Un altro episodio che crea allarmismo sul fenomeno immigrazione. Il centro ormai è invaso da bande di stranieri che sempre più spesso si rendono protagonisti di questi spiacevoli episodi che minano la tranquillità dei cittadini. Dura la presa di posizione dell’ esponente di Fratelli d’Italia, Mollicone Roberto, che dichiara: ” Ormai episodi del genere stanno entrando nella sfera della quotidianità. Molto spesso ci troviamo a commentare episodi simili, che non poca preoccupazione scatenano nei cittadini. L’ immigrazione selvaggia, avvallata dai partiti di governo, sta riempiendo le nostre strade di delinquenti, e questi fenomeni sono sempre più in crescita.”

