Sora (FR) – Rissa in piazza S. Restituta, intervengono carabinieri e ambulanza

Finisce a calci e pugni, un litigio tra extracomunitari in Piazza S. Restituta a Sora. A placare gli animi, ci hanno pensato i militari del locale comando dei carabinieri di Sora. A scatenare il litigio tra i due sarebbero stati futili motivi, che hanno portato i due ad arrivare alle mani. Continuano gli episodi di violenza che hanno come protagonisti gli extracomunitari presenti in città. A riportare la peggio un ragazzo di 27 anni, che presentava un profondo taglio sulla fronte.

Foto archivio

Correlati