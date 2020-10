Domani, sabato 17 ottobre 2020, era in programma, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, la presentazione del libro di Emiliano Tersigni “Una strada per il Parco, sessant’anni di un’incompiuta (1959-2019)”. L’autore annuncia che per gravi motivi familiari l’evento è rimandato a data da destinarsi.

Correlati