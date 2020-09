Sora (FR) – Rinizio delle scuole e trasporto pubblico, Mollicone: “Spiegare bene ai genitori come funzionerà il trasporto pubblico”

Con l’ inizio delle scuole, in concomitanza con l’ epidemia Covid-19, è necessario illustrare bene ai genitori, quali saranno le modalità di esplicitamento del servizio di trasporto pubblico per gli studenti che saranno costretti ad utilizzare i mezzi per raggiungere le proprie scuole. A sollecitare una delucidazione in merito è l’ esponente di Fratelli d’ Italia, Mollicone Roberto, che in una nota stampa dichiara: ” Credo sia necessario spiegare bene ai genitori, quali siano le modalità e le procedure da seguire per il trasporto pubblico degli studenti. Al momento ci si attiene al decreto di marzo, ma in prossimità della riapertura delle scuole molti genitori chiedono se ci saranno modalità specifiche da seguire per chi utilizzerà i mezzi di trasporto pubblici. Quali regole dovranno seguire? Quali obblighi rispettare? Ci sarà una limitazione di capienza di ogni singolo mezzo, con conseguente aumento delle corse? Sono queste le domande più frequenti che i genitori hanno voluto porci, e credo sia necessario mettere al corrente tutti i genitori su quali siano le regole imposte dal decreto ministeriale in materia di trasporto pubblico.”

