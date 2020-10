Sora (FR) – Rifiuti accumulati in Largo S. Giovanni. Si chiede l’ intervento di Polizia Locale ed Asl

Quintali di oggetti accumulati impropriamente in Largo S. Giovanni, a due passi dalla casa natia di Vittorio De Sica. La denuncia arriva dal Gruppo Sora 2.0, che ora chiede l’ intervento di Polizia Locale e Asl. È inaccettabile, dichiara il Gruppo Sora 2.0, che in pieno centro storico, sia stato permesso di aprire una vera e propria discarica. Lo spettacolo che ci siamo trovati davanti è irraccontabile, e non credo che chi di dovere non sia al corrente di quanto da noi denunciato, ed è vergognoso che nessuno sia intervenuto. È giusto ricordare che a due passi da quello scempio, vi è la casa natia dell’attore e regista Vittorio De Sica, e non si può accettare il fatto che, eventuali turisti, si trovino davanti questo spettacolo indecoroso. È obbligo delle autorità competenti, intervenire per ottenere la rimozione di quel materiale che denigra un punto importante della nostra città. Nei prossimi giorni, continua il Gruppo Sora 2.0, segnaleremo a chi di dovere questa situazione, esigendo un intervento rapido e tempestivo.

COMUNICATO STAMPA

