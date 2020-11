Sora (FR) – Rifiuti abbandonati presso la Chiesa dei Padri Passionisti

Ancora sacchetti di cartone, contenenti cibo di un famoso fast-food, nei pressi della chiesa dei Padri Passionisti a Sora. Lo spettacolo indecoroso, si sta verificando sempre più spesso, grazie anche alla scarsa visibilità che la zona offre, che facilita l’ appartarsi di giovani e di coppiette, che sempre più spesso usano ritrovarsi in quella zona. Ancora una volta la nostra città viene macchiata dall’ inciviltà di taluni soggetti, che non rispettano in alcun modo le più semplici regole della civiltà.

