Sora (FR) – Ricorre oggi l’ anniversario della nascita di Vittorio De Sica

Era il 7 luglio del 1901, quando in una casa dell’ attuale centro storico, in zona Canceglie, viene alla luce uno di quei personaggi destinati a restare impresso nel collettivo cinematografico come uno degli attori più importanti del cinema italiano, ovvero Vittirio De Sica. Tanti i successi portati sullo schermo dal nostro concittadino, protagonista di veri e propri capolavori. Tante le collaborazioni eccellenti, tra cui quella di rilievo con il principe della risata Antonio De Curtis, in arte Totò. A distanza di oltre cento anni la città ricorda il suo illustre concittadino.

