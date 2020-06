Sora (FR) – Riapre oggi la farmacia comunale

Dopo tante polemiche, la farmacia comunale riapre i battenti. Lo farà oggi dopo una breve cerimonia di inaugurazione, alla presenza del Sindaco Roberto De Donatis, dei vertici di Ambiente e Salute Surl, a cui è stata affidata la nuova gestione della farmacia, e del nuovo direttore pro tempore Francesco Nota, che assumerà l’ incarico per circa tre mesi, in attesa del bando concorsuale necessario per l’ assegnazione definitiva dell’ incarico. Soddisfatti i dipendenti che dopo tanto scalpore, e rumore mediatico possono finalmente tornare a lavoro.

