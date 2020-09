Sora (FR) – Riapetura delle scuole materne, elementari e medie, ufficializzata per il 24 settembre

Con una diretta sulla pagina Facebook del comune, il Sindaco De Donatis ha ufficializzato il posticipo della riapertura delle scuole al giorno 24 settembre. Tale provvedimento, spiega il primo cittadino, si è reso necessario per permettere di svolgere al meglio, i lavori di adeguamento alle norme anticovid vigenti. Per gli istituti superiori, la cui responsabilità è della Provincia di Frosinone, resta confermata la data del 14 settembre prossimo, salvo in alcuni istituti dove l’ inizio delle lezioni potrebbe slittare di qualche giorno, oppure potrebbe essere adottato un orario provvisorio che preveda lezioni sia mattutine che pomeridiane.

